PM prende seis maiores e apreende um menor por participação em sequestro de motorista de aplicativo

Uma ação conjunta envolvendo radiopatrulhas do 1º e 3º Batalhões, além do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), resultou, na manhã dessa quinta-feira, 1° de outubro, na libertação de uma motorista de aplicativo mantido em cárcere privado. Sete pessoas foram presas, o veículo recuperado e drogas apreendidas na residência utilizada como cativeiro, no bairro Baixa da Colina.

Militares foram acionados via CIOSP para atendimento de uma ocorrência no Ramal do Mutum, onde um veículo, provavelmente de um motorista de aplicativo, havia sido abandonado. As equipes do 3º BPM e GIRO chegaram ao local, onde foi encontrado o automóvel e um dos autores do sequestro ao motorista, um adolescente de 15 anos, que informou onde seus comparsas estariam escondidos, com o motorista.

Com as informações repassadas pelo adolescente, as equipes pediram apoio das guarnições do 1º Batalhão e do BOPE para realizarem um cerco policial ao imóvel utilizado como cativeiro. No local, foram localizados os outros comparsas e libertado o motorista do aplicativo, além de serem encontradas 500 gramas de maconha, 37 gramas de cocaína, 06 papelotes de Shank, 01 balança de precisão, produtos para o embalo das drogas e um drone.

Ainda durante as buscas, foram encontrados pertences da vítima, como aparelho celular, máquina de cartão e uma chave de um veículo roubado. Os envolvidos no sequestro foram presos e encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla).