Filho é levantado por caminhão de bombeiro para se despedir da mãe pela janela do asilo

Um filho não mediu esforços para dar adeus a sua mãe, em Bridgewater, no estado da Virginia, nos Estados Unidos.

Jean Wolf, 94 anos, era uma professora aposentada que morava no asilo Circle Retirement Community. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as visitas foram restritas em abril, exceto para os residentes que estavam morrendo.

Sarah Petty, coordenadora da casa, procurou Scott Wolf, filho de Jean, para que ele pudesse vir se despedir da idosa. O que já era difícil se tornou ainda mais complicado: era arriscado entrar no asilo porque a mulher dele é considerada grupo de risco da Covid-19 por fazer tratamento com quimioterapia.

“Eu estava tentando pensar fora da caixa para colocar esse cara no segundo andar para se despedir“, disse Sarah às publicações locais. Foi aí que ela pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros que toparam ajudar Scott a dar adeus a sua mãe.

Os oficiais usaram o caminhão para levantar Scott até o andar de Jean para que eles pudessem se ver pela última vez. A professora morreu no dia seguinte.