Dupla acusada de matar jovem no AC é absolvida do crime de homicídio e condenada por organização criminosa

Os acusados de matar Paulo Marcos Ribeiro de Souza, de 21 anos, em abril de 2018 foram absolvidos dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (1º), na 2ª Vara do Júri, em Rio Branco.

Souza estava na Rua Tabosa, na noite do dia 4 de abril de 2018, quando foi baleado e depois morreu. Na época, o Samu chegou a ir no local do crime, mas o jovem já estava morto.

Os acusados pelo homicídio foram condenados apenas pelo crime de organização criminosa, após o Ministério Público Estadual (MP-AC) pedir a absolvição deles pelo crime de homicídio e tentativa de homicídio.

Somadas, as condenações por compor organização criminosa chegaram a mais de 7 anos de prisão.

Wellington Augusto dos Santos Silva e Dálys Diego da Conceição Régio foram condenados a penas de três anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. O G1 não conseguiu contato com os advogados dos dois.