Denunciado por estupro, Felipe Prior será julgado em maio de 2021

A Justiça de São Paulo aceitou uma acusação de estupro contra Felipe Prior, ex-participante do Big Brother Brasil 20. O arquiteto de 28 anos, que nega ter cometido qualquer crime, será julgado em 10 de maio de 2021. A decisão foi do juiz Luiz Guilherme Angeli Feichteinberger, da 7ª Vara Criminal, que acatou denúncia apresentada em agosto pelo Ministério Público de SP.

A informação foi antecipada pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, e confirmada pelo Notícias da TV, que também teve acesso à decisão publicada na quarta-feira (30) pelo magistrado.

Prior é acusado de estupro e tentativa de estupro por três mulheres. Os casos teriam ocorrido em 2014, 2016 e 2018, durante a realização do Interfau, torneio universitário do curso de Arquitetura e Urbanismo. As acusações foram divulgadas pela revista Marie Claire.

“Verifico que as provas que instruem a denúncia demonstram a materialidade do crime e suficientes indícios a atribuir autoria. Não é caso de rejeição liminar, portanto, recebo a denúncia”, afirmou o juiz.

O processo segue sob sigilo judicial. Fontes da reportagem afirmam que a denúncia do Ministério Público contra Prior foi protocolada com os casos de 2014 e 2018, nos quais teriam ocorrido estupro.

Em agosto, a 1º Delegacia de Defesa da Mulher concluiu a investigação sobre o caso e decidiu não indiciar o arquiteto.”Esta autoridade policial signatária deixa de indiciar Felipe Antoniazzi Prior nos crimes de estupro consumado ou estupro tentado, razão pela qual encaminho o presente relatório ao Judiciário para as providências relacionadas à prestação jurisdicional”, afirmou a delegada Maria Valeria Pereira Novaes na ocasião.

A decisão foi comemorada pela defesa do ex-BBB na ocasião, mas advogadas das supostas vítimas afirmaram que era uma “injustiça” e reforçaram que “a opinião da Delegacia não é determinante para a continuidade do processo”.

De fato, não foi. O Ministério Público decidiu dar prosseguimento à denúncia, que acabou acatada pela Justiça de São Paulo. A defesa do ex-BBB reforça que ele não praticou os estupros dos quais é acusado.

“Felipe Prior nega todas as falsas acusações disseminadas contra ele e reafirma sua inocência. Felipe Prior jamais cometeu qualquer ato de violência sexual. A equipe jurídica do Felipe Prior está empenhada e tomará todas as medidas cabíveis para refutar todas as acusações”, dizem os advogados do arquiteto, em nota.