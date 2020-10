Criminosos em carro atiram contra jovem em rua no bairro Taquari

O jovem Thiago Barbosa da Silva, 25 anos, foi ferido a tiros, na manhã desta sexta-feira (2), na rua Baguari, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Thiago estava caminhando em via pública, quando foi surpreendido por bandidos que estavam em um carro de cor branco. Um dos criminosos desceu do veículo, se aproximou e atirou contra Silva, que foi atingido por três tiros, sendo um no braço esquerdo e dois nas pernas.

Para não ser atingido por mais tiros, a vítima conseguiu correr e se abrigar em uma casa, na qual pediu ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu encontrar os criminosos. A motivação pode ser guerra entre facções, segundo a polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).