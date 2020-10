Confronto entre policiais e membros do CV termina com dois mortos no interior do Acre

Dois homens morreram e outros dois ficaram feridos após um confronto com policiais, na noite de quinta-feira (1), no Ramal Nazaré, uma invasão localizada no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, uma equipe do Grupamento Especial de Fronteira (Gefron) foi até o ramal após receber uma denúncia de que membros da facção Comando Vermelho estavam no local portando armas de fogo e se preparando para a atacar uma facção rival.

Ao chegar no lugar denunciado, os policiais foram surpreendidos por cerca de 10 bandidos que saíram de uma área de mata. Segundo a polícia, os agentes estavam com uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e deram ordem de parada aos bandidos, mas os criminosos sacaram as armas e começaram a atirar.

Os policiais revidaram os tiros e atingiram quatro bandidos, enquanto outros conseguiram fugir. Dois criminosos morreram ainda no local e outros dois foram encaminhados para o Hospital Raimundo Chaa em Brasiléia. Nenhum policial foi atingido durante a ação.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram até o município e encaminharam os corpos para a sede em Rio Branco.

Os policiais civis pediram apoio das polícias Militar e Civil, que ajudaram nas diligências na área e encontraram uma certa quantidade de entorpecentes, radiotransmissores, tinta spray e caixas de fogos de artifício, além de folha de coca e uma arma de fogo com três munições intactas e três deflagradas.

Todo material foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia.