Brasil ultrapassa marca de 4,8 milhões de contágios por coronavírus

O Brasil registrou 33.269 novos casos e 876 novos óbitos pela pandemia do coronavírus nas últimas 24 horas, segundo boletim do consórcio de veículos de imprensa.

Com o novo balanço, encerrado às 20h, o país chega a 4.813.586 ocorrências e 143.886 mortes por Covid-19 desde o primeiro caso da pandemia em território nacional, em fevereiro.

A média móvel de óbitos, também medida pelo levantamento, foi de 689.

O consórcio de veículos de imprensa é formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo e reúne informações divulgadas pelas secretarias estaduais de Saúde.

Três estados registram tendência de aumento da média móvel de óbitos: Amazonas, Rio Grande do Norte e Roraima. Em dez, além do Distrito Federal, aponta-se tendência de queda: Acre, Alagoas, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins.

Treze unidades federativas apresentam tendência estável na média móvel de mortes: Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Sergipe.

O governo de São Paulo informou, nesta quarta-feira, que vai começar a vacinar os profissionais de sáude que lidam diretamente com o novo coronavírus em 15 de dezembro. A medida, no entanto, depende da aprovação da vacina chinesa, a CoronaVac, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Foram previstas em contrato a compra de 60 milhões de doses da imunização. A previsão é que 6 milhões cheguem ao Instituto Butantan já prontas para o uso.