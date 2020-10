A Fazenda: expert em linguagem corporal analisa surtos de Jojo e acreana Raissa

O especialista em linguagem corporal Ricardo Ventura foi o convidado da manhã desta sexta-feira (02/10) no Tô na Pan. O bate-papo foi sobre A Fazenda e, claro, os barracos que já aconteceram por lá.

Ao analisar o surto de Jojo enquanto amassava uma garrafa com uma colher de pau na última quinta-feira (30/9), Ventura disse que foi um ato planejado. “Quando nós explodimos, a gente não sabe o que faz e não temos tempo de planejar nada como a cantora fez”, afirmou.

“Jojo é impressionante na forma que ela usa a voz e o corpo. Eu acho que ela tem até um transtorno de personalidade.”, completou. Após Todynho, o nome da vez foi a ex-vice Miss Bumbum Raíssa Barbosa.

Ricardo apontou a jorrada de creme hidratante no rosto de Juliano Ceglia, Biel e Cartolouco como um plano muito bem pensado, mas ressaltou que a primeira discussão dentro do reality rural, quando Barbosa jogou um copo d’água em Biel e Lipe RIbeiro, foi verdadeira.

“Na primeira discussão ela não estabeleceu limite de distancia e partiu para cima deles. Já na segunda ela andou calmamente e pensou no que iria fazer”, explicou.

Antes de finalizar a entrevista, o analista comportamental deixou algumas dicas aos telespectadores que desejam desvendar se alguém está mentindo. “A verdade sai de nós de forma fácil, sabe? Ao mentir, a gente trabalha muito mais porque pensamos no que estamos falando, como estamos falando e nos preocupamos também com quem está ouvindo”, frisou.

Segundo Ricardo, o primeiro passo para pegar um mentiroso no pulo é a quebra de padrão. “Se alguém fala alto, ele falará até o final, por exemplo. A mudança na entonação da voz, é um exemplo. Se alguém que fala com as mãos e neste dia fala contigo com as mãos para trás, provavelmente está mentindo”, finalizou.