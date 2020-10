Trio acusado de executar jovem às margens do Rio Acre é condenado a quase 70 anos de prisão

Amauri Lima, Cleisson Rodrigues e Francimar Conceição foram condenados pela 2ª Vara do Tribunal do Júri a penas que, somadas, chegam a quase 70 anos de prisão. O trio é acusado de executar, a tiros, o jovem Alexandre dos Anjos Magalhães, em Rio Branco.

O julgamento do trio foi realizado nesta quinta-feira (1º). Amauri, conhecido como vovô do crime, e Cleisson foram condenados a 23 anos e 3 meses de prisão, cada. Já Francimar, conhecido como psicopata, foi sentenciado a 22 anos, 7 meses e 7 dias de prisão.

Com marcas de quatro tiros na nuca e algemado, assim foi encontrado o corpo de Alexandre dos Anjos no dia 13 de abril de 2018. O cadáver estava próximo a um posto de captação do Departamento de Saneamento do Acre (Depasa), na região da Praia do Amapá.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, Alexandre foi sequestrado no bairro Taquari e levado às margens do Rio Acre. Ele foi julgado pelo ‘tribunal do crime’ e condenado à morte. Após a execução, o corpo foi abandonado no rio.

Os condenados pelo crime não terão direito de recorrer da decisão em liberdade.