Protesto de motoristas de aplicativo gera confusão generalizada na Avenida Ceará

A interdição da Avenida Ceará na tarde desta quinta-feira, dia 1°, realizada por motoristas de aplicativos em Rio Branco após sequestro de um dos colegas de profissão, ocasionou uma confusão generalizada. O protesto que começou pedindo mais segurança, encerrou com discussão entre os condutores que ficaram impedidos de transitar pela avenida por conta da manifestação.

Dezenas de condutores arriscaram passar por cima do canteiro que divide a avenida. Outros reclamaram do manifesto, que impediu por mais de 30 minutos a passagem dos veículos.

Na tarde desta quinta, representantes da secretaria de segurança pública do Acre terão uma reunião com a categoria para alinhar ações que devem oferecer mais segurança aos motoristas de aplicativo na cidade.

O protesto se deu após sequestro do motorista Romerito Almeida, na manhã desta quinta-feira, 1º. Um irmão da vítima conseguiu rastrear o veículo. Após uma hora de busca, com o auxílio da polícia e de outros motoristas, conseguiram encontrar um criminoso dirigindo o veículo. Preso pela polícia, o bandido relatou que o motorista estava amarrado em uma residência na região da Baixa da Colina. A polícia agiu rápido e conseguiu libertar Romerito e prender mais seis envolvidos no sequestro.