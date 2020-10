Motorista de aplicativo reage a assalto e leva tiro na mão no Irineu Serra

O motorista de aplicativo Geraldo Sabino de Oliveira, de 20 anos, foi ferido com um tiro na mão após reagir a um assalto, na tarde desta quinta-feira (1º), na estrada do Irineu Serra, no bairro Irineu Serra, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Geraldo estava em um carro modelo Mobi de cor preto, quando foi atender uma corrida que iniciou no bairro Estação Experimental ao Irineu Serra. O motorista contou que durante todo o trajeto, outro veículo seguia seu carro.

No final do trajeto, um bandido que se passou por passageiro anunciou o assalto. Oliveira colocou a mão na arma e acabou sendo baleado. O bandido deixou a arma cair, mas recuperou e em seguida fugiu com os comparsas que estavam no veículo que estava atrás.

O motorista de aplicativo correu a uma residência próxima e pediu ajuda. Ainda segundo a polícia, o carro do profissional não foi roubado, o bandido levou apenas a carteira e o celular de Oliveira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o motorista ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar ainda tentou fazer rondas e encontrar o assaltante, mas não teve êxito. O caso será investigado pela Polícia Civil.