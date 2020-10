Motorista de aplicativo que foi sequestrado é encontrado com vida amarrado em Rio Branco

Maia um motorista de aplicativo foi vítima de sequestro em Rio Branco. O profissional foi encontrado em uma residência na Baixa da Colina, em Rio Branco.

Segundo informações de colegas de trabalho, o motorista Romerito Almeida realizou uma corrida por volta das 6h desta quinta-feira (1), quando buscou supostos “passageiros” que o fizeram refém por cerca de 4 horas.

Colegas de Romerito conseguiram localizar o carro e encontrar um dos criminosos, que indicou o local onde o motorista de aplicativo estava. A Polícia Militar foi acionada para resgatar o profissional.

O motorista, que estava muito abalado, contou que os criminosos queriam usar o seu carro para matar rivais.

O profissional foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para prestar depoimento e confecção o boletim de ocorrência.

Sete criminosos que estão envolvidos nesse sequestro já foram presos e levados à Defla.

Sequestros

Em menos de uma semana, 7 profissionais de aplicativos foram feitos reféns e sequestrados na capital.

Um dos casos recentes ocorreu na terça-feira (29). Um motorista de aplicativo só foi liberado após os bandidos se envolverem em um acidente no bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral. Na ação, duas pessoas foram presas e um menor apreendido.

O profissional foi atender uma chamada no bairro do Aeroporto Velho. Os bandidos pediram para ele dirigir até outro bairro, onde realizaram a abordagem e o colocaram no porta-malas.

Os criminosos foram perseguidos pela polícia e acabaram detidos após colidirem com um muro na rua da Hosana Carneiro, no João Eduardo 2.

Os criminosos, segundo a polícia, são membros de uma facção e iriam procurar e executar rivais. O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes.