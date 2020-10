Em menos de 8 horas, três pessoas foram presas por tráfico de drogas no município de Xapuri

Nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, através de uma investigação policial, coordenada pelo Delegado Bruno Coelho e efetivada pelo chefe do setor de investigação, Inspetor Eurico Feitosa e equipe, culminou na prisão de duas mulheres e a apreensão de uma adolescente, todas por tráfico de drogas na cidade de Xapuri, município distante cerca 188km da capital do Acre.

A primeira prisão ocorreu por volta de 09 horas, momento em que duas investigadas chegavam na cidade de Xapuri em um táxi, ambas estariam transportando cocaína e maconha para abastecer pontos de vendas de drogas na cidade.

No decorrer do dia, as diligências continuaram e foi efetuada outra prisão, por volta de 18:00 horas, no bairro Laranjal, de uma mulher que transportava maconha, dinheiro e materiais para embalar entorpecentes. Ante a situação, a jovem foi encaminhada à Delegacia para a medidas cabíveis.

Todas foram ouvidas e ficaram à disposição do judiciário local, onde aguardam decisões sobre cada caso.