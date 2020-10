Delegado apaga siglas de facções e diz que não dará trégua à criminalidade em Assis Brasil

O pequeno município de Assis Brasil, localizado no interior do Acre, com menos de 10 mil habitantes, vem se destacando na área policial, após a chegada de um novo delegado e equipe, onde pretende levar tranquilidade aos seus moradores.

Com a chegada também de novos policiais civis, coordenados pelo delegado de Polícia Civil Judson Barros Pereira, as ações de combate às organizações criminosas e ao tráfico de droga tem se intensificado, garantindo assim mais segurança e tranquilidade aos municípes.

Uma das ações já adotadas, foi eliminação das siglas pichadas em patrimônios públicos e privados que fazem referência a organizações criminosas. A ação visa demonstrar à população e, principalmente à criminalidade, que tem polícia em Assis Brasil, em especial a Polícia Civil, que não vai admitir qualquer tentativa de dominação de território, muito menos a instalação de qualquer facção criminosa na cidade.

A Polícia Civil do Acre em Assis Brasil, por meio do Delegado de Polícia Civil Judson Barros, avisa que não dará trégua à criminalidade e que ações policiais serão tomadas diariamente.