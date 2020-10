O país registrou, nas últimas 24 horas, 881 novas mortes por covid-19. Com isso, o total de óbitos pelo coronavírus chegou a 144.767. As informações são do consórcio de veículos do qual o UOL faz parte.

A quantidade de novos casos confirmados desde ontem é de 35.643; desde o início da pandemia, o Brasil contabiliza 4.849.229 diagnósticos.

O governo federal considera 4.212.722 pacientes recuperados e afirma que há 489.640 casos em acompanhamento.