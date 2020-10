Com maior saldo do ano, Acre fecha agosto com 864 novas vagas de empregos formais

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que a geração de vagas de empregos formais no Acre em agosto deu um salto. Foram 2.528 admissões e 1.664 desligamentos no período divulgado, logo o saldo foi de 864 novos postos.

O número é o maior registrado neste ano e mostra uma crescente na geração de empregos, uma vez que em maio os postos ficaram em 76 e em julho 280. O saldo dos oito meses é de 2.453, foram 18.250 e 15.795 desligamentos.

O setor que puxou a alta na geração de empregos foi o de serviços, com 527 postos de emprego. Logo em seguida, o comércio gerou 215 novos postos e em terceiro foi a construção civil com 132 novos postos. O único setor que apresentou queda foi a o da indústria, com nove vagas a menos.

O Brasil criou 249.388 vagas formais de emprego no melhor agosto em 10 anos. No mês passado, foram contratados 1.239.478 trabalhadores formais, e demitidos 990.090.

Esse foi o segundo mês consecutivo de geração de empregos formais. No acumulado dos oito primeiros meses deste ano, porém, as demissões superaram as contratações, e o país registra o fechamento de 849.387 vagas de emprego formais.

As demissões refletem o impacto da pandemia do novo coronavírus no mercado de trabalho brasileiro, que empurrou a economia mundial para uma forte recessão.