Chef acreana Glenda Araújo volta a quebrar a internet com foto sensual

A chef de cozinha e assadora acreana Glenda Araújo vem viralizando nas redes sociais por postar em seus perfis fotos sensuais. As imagens nas quais a chef de 31 anos aparece de forma sexy em praias paradisíacas foram compartilhadas na conta dela no Instagram e facebook.

“Só porque hoje tá lindo!” exclamou Glenda em uma das fotos mais comentadas.

Em contato com o site, ela afirma que a mensagem maior das fotos seria o sentimento de liberdade. “É bom se sentir totalmente livre”, disse.

As imagens foram feitas pela fotógrafa rondoniense Rubi Albukerke, na praia da Galheta, em Florianópolis, onde Glenda mora e trabalha atualmente. Os seguidores da chef foram ao delírio com as imagens, brincando no espaço de comentários e elogiando a beleza da jovem.

“Sai dessa pedra quente guria, vai colocar umas vertes e para de estar fazendo inveja com esse corpão”, brincou uma seguidora no espaço de comentários das imagens. “Maravilhosa”, afirmou outro. “PlayBoy!”, provocou o terceiro.

Perguntamos a Glenda de onde vem tanta sensualidade, E ela prontamente respondeu:

“Como uma boa Aquariana, faço jus ao signo! Adoro minha liberdade, e tem como se sentir mais livre que isso?! Esse ensaio só era pra marcar a nova idade mas decidi postar pq achei q ficaram lindas e nada vulgar”.