TJ-SP nega pedido de regime aberto para Suzane von Richthofen

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) negou, nesta quinta-feira (17), um pedido de progressão de pena para o regime aberto feito pela defesa de Suzane Louise von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais (Marísia e Manfred von Richthofen), crime ocorrido em 2002, no Brooklin, na zona sul de São Paulo. As vítimas foram assassinadas a pauladas enquanto dormiam.

“Por maioria de votos, a 5ª Câmara de Direito Criminal rejeitou os embargos infringentes opostos por Suzane. Não temos mais detalhes porque o processo está em segredo de justiça”, diz o comunicado do TJ. A socilitação feita por um defensor público em favor de Suzane já havia sido anteriormente pela Vara de Execuções Criminais do TJ-SP.

Atualmente, Suzane von Richthofen, de 36 anos, cumpre pena na Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrasia Pelletier de Tremembé, no interior de São Paulo.

Irmãos Cravinhos

Os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, ambos também sentenciados a cerca de 39 anos de reclusão por participação no assassinato do casal Von Richthofen — em julgamento ocorrido no Fórum Criminal da Barra Funda, em 2006 —, tiveram destinos diferentes.

Daniel Cravinhos, namorado de Suzane na época do crime, casou-se novamente e foi beneficiado pelo regime aberto, em 2018. Já Cristian foi preso mais uma vez e condenado a 4 anos e 8 meses de cadeia por oferecer suborno a policiais militares, em abril de 2018.