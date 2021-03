PM prende jovem de 21 anos com dinheiro e mais de meio quilo de cocaína na capital

Uma ação de homens da Companhia de Policiamento de Choque, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Acre, resultou na apreensão na noite de terça-feira (1) de mais de meio quilo de drogas. A ação ocorreu no Loteamento Novo Horizonte, parte alta da capital.

Os militares receberam uma denúncia anônima, realizaram um cerco policial e conseguiram prender um indivíduo de 21 anos, com mais de meio quilo de cocaína e uma quantia de R$ 1.460.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas todas as providências cabíveis ao caso.