PM prende casal transportando pasta a base de cocaína no bairro Vitória

Um homem e uma mulher foram presos acusados de tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (30), na rua São Raimundo, no bairro Vitória, em Rio Branco.

Policiais militares do Tático do 3° Batalhão faziam patrulhamento quando avistaram o casal em uma motocicleta modelo CB300, de cor vermelha e placa NXR-9352. Ao realizar a abordagem, os PMs encontraram 9 sacos pequenos com pasta a base de cocaína em uma bolsa. O entorpecente apreendido pesou 900 gramas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes, para a tomada das devidas providências.