Operação Lázaro: força-tarefa cumpre nove mandados contra o braço financeiro ligado ao tráfico

Na manhã desta quarta-feira, 30, a Polícia Federal em conjunto com a Força-Tarefa para Combate ao Crime Organização do Acre, composta pela Polícia Civil, Polícia Militar, IAPEN e outras Forças de segurança do Estado, deflagrou a Operação Lázaro.

A investigação apurou que os envolvidos estão relacionados ao setor financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação em todo o Estado.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão na cidade de Cruzeiro do Sul.

Durante o cumprimento dos mandados, dois investigados foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, um pelo crime de organização criminosa e uma por posse ilegal de arma de fogo.