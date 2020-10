Mara Rocha participa de reunião entre produtores e o presidente do ICMBIO para discutir a solução para conflitos na Reserva Chico Mendes

Na manhã dessa quarta-feira (30/09) a Deputada Mara Rocha (PSDB/AC) liderou uma reunião virtual entre produtores rurais e o Presidente do ICMBio e para tratar sobre a Reserva Chico Mendes.

A reunião virtual contou com a presença do novo Presidente do ICMBio, Coronel Fernando Cesar Lorencini, do Diretor de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em UCs, Sr. Marcos José Pereira, além dos representantes dos produtores rurais do entorno da Resex, Srs, Gutierre Ferreira da Silva, Sra. Maria de Fátima de Abreu Sarkis, dentre outros.

A mobilização busca resolver a situação famílias de pequenos produtores rurais, que já estavam na região antes do Decreto, que criou a Reserva em 12 de março de 1990.

Mara Rocha explicou que a proposta para solucionar o conflito, é usar o mesmo conceito da Floresta Nacional do Tapajós localizada no Estado do Pará, em que houve um recuo dos limites, de forma a acomodar quem já era produtor antes da implantação da Resex.

“É preciso entender que a área em disputa já é ocupada por pequenos produtores há mais de 30 anos e não possui qualquer característica de reserva. Os pequenos produtores que lá estão não possuem qualquer outra forma de sustento que não seja a agricultura e a pecuária. Temos que buscar resolver esse conflito e transformar esses produtores em guardiões da floresta, garantindo sua manutenção”, pontuou a parlamentar.

O Presidente do ICMBio, afirmou que está de acordo com a solução apontada e informou que pretende visitar a região nas próximas semanas para conhecer a situação in loco: “Entendo que o ICMBio deve fazer parte da solução e irei visitar a Reserva entre Outubro e a primeira quinzena de Novembro, para tentar resolver esse impasse em conjunto com os produtores”.

O Senador Márcio Bittar (MDB/AC) não pode participar da reunião por estar envolvido com a relatoria do Projeto de Renda Cidadã e o Orçamento da União, mas mandou seu Chefe de Gabinete, Felipe Espinosa com uma mensagem para os presentes: “Quero elogiar a Deputada Mara Rocha pela sua luta para resolver esse problema e quero me colocar à disposição, no Parlamento, para encabeçar a Proposta Legislativa que está sendo construída pelo ICMBio”, disse o Senador em sua nota.

Os senhores Gutierrre Ferreira e Maria de Fátima fizeram questão de esclarecer que os produtores rurais querem negociar uma solução harmoniosa que garanta a própria existência dentro da legalidade, preservando, também, a Resex.

“Entendo que estamos caminhando para uma solução negociada, em que cada parte contribuirá para resolver esse conflito que se arrasta e causa insegurança tanto para os produtores rurais como para os extrativistas de dentro da Reserva. O Presidente do ICMBio fez questão de lembrar que aquele órgão tem responsabilidade com a preservação ambiental mas, também, com a questão social daquelas famílias que já ocupavam o espaço, praticando a agropecuária, antes da existência da Resex Chico Mendes”, finalizou Mara Rocha.