Homem é suspeito de incendiar casa da ex-namorada no interior do Acre

Uma casa foi incendiada no bairro Novo, na cidade de Jordão, na noite de terça feira (29). Segundo informações preliminares, o incêndio pode ter sido causado por um homem que não aceitou o fim do relacionamento com a ex-namorada.

A residência de madeira que a mulher vivia era alugada.

Segundo informações, o homem fez uma visita a residência e quando saiu do local o incêndio.

Pela manhã desta quarta-feira (30), o prefeito Élson Farias visitou o local e prestou apoio a vítima.