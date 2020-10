Homem é preso pela PM com arma de fogo no bairro Calafate

Na manhã desta terça-feira, 29 de setembro, guarnições do 1º Batalhão prenderam um homem, de 24 anos, com uma arma de fogo e munições. O fato ocorreu na rua Mizael Martins, bairro Calafate.

A equipe realizava patrulhamento quando foi avisada via CIOSP, que dois cidadãos estariam se escondendo em um quintal de um imóvel. Os militares intensificaram as buscas e localizaram um dos homens, e com ele foi encontrado um revólver, calibre 38, com cinco munições.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). O seu comparsa não foi localizado.