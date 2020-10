Fenômeno ‘halo solar’ chama atenção no céu de Rio Branco

Os rio-branquenses puderam contemplar o fenômeno natural chamado “halo solar” na manhã desta quarta-feira (30). Uma imagem enviada ao G1 pelo fotógrafo Assis Lima mostra bem o círculo colorido que se formou ao redor do sol.

O meteorologista Alejandro Fonseca explica que isso ocorre quando a luz do sol atravessa nuvens altas com cristais de gelo.

“A refração da luz se dá como mudança da direção de propagação de um raio de luz ao atravessar uma determinada substância. Essa mudança de direção está associada com uma propriedade das ondas, chamada de comprimento de onda (que se relaciona com a frequência e com a energia dessa radiação). Tal propriedade determina a cor da luz”, explica.

O especialista diz ainda que não há um período específico para que isso ocorra. mas que na época das chuvas ele pode ocorrer porque há bastante umidade na atmosfera.

Em junho o mesmo fenômeno pôde ser visto em Porto Walter, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, no Vale do Juruá, por cerca de uma hora.