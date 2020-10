Covid-19 no Acre: número de novos casos registrados nesta quarta (30) preocupa

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 192 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, nesta quarta-feira, 30. Assim, o número de infectados subiu de 28.030 para 28.222, nas últimas 24 horas.

A Sesacre esclarece que o óbito de J.C.C.N., de 68 anos, divulgado no Boletim de 12 de agosto, foi retirado dos óbitos de Brasileia e acrescentado aos de Capixaba, seu município de residência.

O Acre, até o momento, registra 72.428 notificações de contaminação pela doença, sendo que 44.153 casos foram descartados. Ainda, 53 testes de RT-PCR seguem aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 25.195 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 79 seguem hospitalizadas.

Mais 2 óbitos foram registrados nesta quarta-feira, ambos do sexo feminino, sendo moradores de Feijó e Rio Branco. Assim, o número oficial de mortes por Covid-19 sobe para 659 , em todo o estado.

Os óbitos são:

F.O.F., de 65 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 23 de setembro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu nesta terça-feira, 29.

F.P., de 74 anos. Moradora de Feijó, deu entrada no dia 25 de setembro, no Hospital Regional de Feijó, e faleceu na última sexta-feira, 25.

Sobre os casos de Covid-19 no estado, acesse: BOLETIM_COVID-19_ACRE_30_09_2020

Sobre a ocupação de leitos no estado, acesse: Boletim Assistência 30-09-2020