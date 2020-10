Brasil tem mais de 123 milhões de cartões de crédito ativos

Uso do cartão é comum na vida dos brasileiros e nenhuma redução é prevista neste hábito.

O cartão de crédito é, sem dúvida, um importante aliado da economia nacional. Mas, mais do que isso, essa forma de pagamento concede a todo tipo de consumidor acesso ao que precisa, mesmo quando não possui dinheiro na carteira.

De acordo com uma pesquisa da Minsait, feita em 2019, os brasileiros são os que mais usam cartão de crédito na América Latina. Esse dado é embasado nos números da pesquisa que revela que 81,6% dos consumidores usam frequentemente esse meio de pagamento, índice superior ao de outros países na região, que ficam entre 60% e 70%.

Outro recente levantamento, divulgado pelo Banco Central (BC) reforça a expressiva expansão do uso do cartão de crédito em 2019. A pesquisa Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões no Brasil mostrou que, no fim do ano passado, havia 123 milhões de cartões de crédito e 132 milhões de cartões de débito ativos, representando um aumento de 18% e de 14%, respectivamente, em relação a 2018.

Transações com cartão crescem

Além da crescente solicitação de cartões motivada, especialmente, pelo crescimento das contas digitais que emitem cartão sem anuidade, o uso propriamente dito dos cartões em compras e pagamentos também tem apresentado crescimento.

Quando comparamos ano a ano, também foi registrado um crescimento de 33% no número de transações com cartões de crédito e de 20% com os de débito. Além das transações presenciais, que dominam o uso de cartões no Brasil, segundo o BC, o percentual de transações online com cartões, tanto de débito quanto de crédito, continua aumentando e representa 1,6% do volume de transações com débito e 24,3% das operações com crédito.

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), em 2019, as compras pagas com cartão movimentaram cerca de 1,80 trilhão de reais, representando um crescimento de 18,7% em relação a 2018. Dentro desse total, quase dois terços foram de pagamentos com cartão de crédito.

Cartão de crédito e o PIX

Algumas pessoas acreditam que, com a chegado do PIX, o uso do cartão de crédito pode sofrer uma desaceleração. Contudo, por enquanto, não há nada previsto em relação a isso, uma vez que o novo sistema de pagamento do BC chega para o apoio em transações de DOC, TED e pagamentos feitos a partir de dinheiro na conta.

Já para as transações no débito, com a operação do PIX, possivelmente muitas pessoas deixem de passar no débito para pagar com QR Code do PIX. Mas isso, apenas o tempo e o comportamento do cliente vão dizer.