No dia do aniversário de 25 anos, jovem é assassinado na porta de hospital no Acre; mãe assistiu execução

O jovem Thiago Silva de Oliveira foi morto com dois tiros na cabeça, na noite desta quarta-feira (30), data em que fez aniversário de 25 anos. Ele foi executado na porta do Hospital Ary Rodrigues, na Avenida Senador Eduardo Assmar, no bairro Cohab, em Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz foi ao hospital na companhia da própria mãe e de um amigo identificado como Caio. Enquanto o trio saia da unidade de saúde, um homem que usava capacete se aproximou e efetuou dois disparos na cabeça do rapaz.

A mãe da vítima ficou em estado de choque ao assistir a cena, enquanto o amigo de Thiago fugiu do local. Ainda segundo a PM, o bandido saiu correndo do local após atirar contra Thiago e não foi encontrado até o momento.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de a equipe do hospital ajudá-lo. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher e corpo e levar à sede em Rio Branco, para a realização de exames.

A polícia suspeita que o crime tenha relação com a guerra entre facções. A Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard já iniciou as investigações do caso.