Aglomeração: Sem o mínimo de espaço para circular clientes de Agência do Banco do Brasil se espremem aguardando atendimento

Usuários de uma Agência do Banco do Brasil, localizada no centro de Rio Branco, aos fundos da Biblioteca Pública reclamam da aglomeração que tem se formado no interior da agência nos últimos dias.

De acordo com o comerciante Ricardo Tavares, que registrou a situação de aglomeração no local, não existe nenhuma fiscalização ou controle por parte de funcionários da agência.

“Fiquei quase três horas aguardando ser atendido, e o número de pessoas no mesmo ambiente só aumentando. Fui obrigado a desistir, porque da forma que está é muito perigoso a contaminação. O espaço entre as pessoas é de poucos centrimetros” alegou o usuário.