Vendaval derruba árvores, portões e causa prejuízos em Rio Branco

O temporal começou depois da 14 horas e durou cerca de meia hora. Em pouco tempo, o vendaval gerou pelo menos 12 ocorrências, com chamados ao Corpo de Bombeiros (CBM-AC).

“Nós já temos, até o momento, nove acionamentos para vistoria de árvores que podem estar em risco e outras três de árvores que caíram”, informou a aspirante Laiza Mendonça, da assessoria de comunicação do CBM-AC.

Das árvores que caíram, duas chegaram a cair sobre a rua. E uma delas atingiu um carro, na rua Francisco Neri, no bairro Vila Ivonete. Outra atingiu uma padaria no bairro Irineu Serra.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi deslocado para o local. O portão de um residencial também foi derrubado com a força do vento.