Rio Acre sobe e chega a 1,57 metros, mas segue em estado de alerta na Capital

O nível do Rio Branco na capital acreana está marcando 1,57 metros nesta terça-feira (29). Segundo a coordenadoria de Defesa Civil, houve uma elevação de 4 centímetros no manancial nas últimas 34 horas.

A leve subida no nível do rio é devido à chuva que caiu na cidade nessa segunda-feira. As chuvas em Rio Branco somaram 20,0mm, conforme Agência Nacional de Águas (ANA).

Ainda assim, o Rio Acre está há mais de 50 dias abaixo dos dois metros na capital acreana. No momento, o rio está a 27 centímetros da menor cota histórica, registrada em 2016, quando o governo decretou emergência ambiental.