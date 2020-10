Polícia Civil prende jovem transportando drogas para ser comercializada na cidade de Xapuri

Na tarde desta segunda-feira, dia 28, uma investigação feita pela polícia civil, coordenada pelo Delegado Bruno Coelho, após dois meses de investigação, terminou com a prisão em flagrante de um suspeito F.R.A. de vender drogas em seu próprio apartamento localizado na rua Major Salina, centro de Xapuri.

A investigação e prisão foi efetivada pelo chefe do setor de investigação, Inspetor Eurico Feitosa. Durante a investigação, os policiais constataram que o suspeito vendia maconha, crack e cocaína.

Os policiais conseguiram prender o suspeito quando chegava na cidade de Xapuri na posse de cocaína, crack e maconha, os entorpecentes iam ser embalados para a comercialização.

O jovem recebeu voz de prisão, em seguida foi conduzido para a delegacia para os procedimentos de praxe. O indivíduos já havia sido preso no ano de 2019, juntamente com outras pessoas pelo mesmo crime. Eles atuavam no bairro Raimundo Hermínio de Mello em Xapuri.