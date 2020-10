Polícia Civil prende em fragrante homem que estuprou ex-namorada em Capixaba

Na tarde de domingo (27), Policiais Civis da delegacia geral do município de Capixaba, com apoio dos agentes da delegacia de atendimento à mulher – DEAM, prenderam em flagrante um homem que havia violentado sexualmente a ex-namorada e em seguida fugido para a cidade Rio Branco.

Os Policiais Civis receberam a informação de que uma mulher possivelmente vítima do crime de estupro havia procurado atendimento médico no posto de saúde daquele município, de imediato os agentes se deslocaram ao local e ao localizar a vítima, com auxílio dos profissionais de saúde do posto, além das lesões que a vítima apresentava no corpo ficou previamente evidenciado a violência sexual sofrida pela mulher.

De posse de informações sobre o possível autor, os Policiais realizaram diversas diligências no município na tentativa de localizar o homem, que após o fato logo se evadiu para sua residência localizada no bairro Sobral em Rio Branco. Em continuidade às buscas e de posse do endereço do suporto autor na capital os Policiais se deslocaram até à sua residência, onde foi possível o localizar e o prender.

Na delegacia o homem confessou o crime. Segundo a vítima o autor passou quase toda a noite anterior a agredindo fisicamente e sexualmente, além de por diversas vezes ter tentado estrangular a vítima e quando não conseguia dizia para a vítima: “tu é tão ruim que não presta nem para morrer”.

O suspeito foi entregue na delegacia central de flagrantes, em Rio Branco, onde foi realizado o flagrante e encaminhado ao poder judiciário.