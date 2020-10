Pastor e filho são condenados a mais de 29 anos de prisão pela morte de jovem no Acre

O pastor evangélico Valmirez Peres Cavalcante foi condenado a mais de 16 anos de prisão pela morte do José Celeste Souza, que aconteceu em maio de 2015, em Rio Branco. Celeste namorava uma das filhas do pastor e foi morto a facadas.

O filho do pastor, Nailson Peres da Conceição, também foi condenado. Ambos foram sentenciados pelos crimes de homicídio com as qualificadoras de motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima. Somadas, as penas chegam a mais de 29 anos de prisão

As investigações do crime dão conta que José Celeste foi esfaqueado em um posto de lavagem no bairro Jorge Lavocat. Ele foi socorrido, porém, morreu após passar por duas cirurgias e sofreu três paradas cardíacas.

Durante a sessão que durou 10 horas na segunda-feira (28), a 1ª Vara do Tribunal do Júri condenou Valmirez a 16 anos e 11 meses de prisão. Nailson foi sentenciado a quase 13 anos de prisão.

A juíza Luana Campos decidiu que os réus não terão direito de recorrer da sentença em liberdade.