Nicolau Júnior participa das comemorações do aniversário de 116 anos de Cruzeiro do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), participou na manhã de ontem (28), ao lado do governador Gladson Cameli, da solenidade de entrega da Avenida Cultural, onde estão localizados importantes prédios que foram revitalizados como o Ginásio Poliesportivo Alailton Negreiros e o Salão Cultural Cordélia Lima. A cerimônia fez parte da programação das comemorações do aniversário de 116 de Cruzeiro do Sul.

Durante a solenidade, o parlamentar destacou felicidade em participar da entrega de obras tão importantes em uma data tão especial. “O Espaço Cultural Cordélia Lima e o Ginásio Poliesportivo Alailton Negreiros, estão sendo entregues à população cruzeirense devidamente revitalizados. São espaços que já tiveram utilização e que sediaram campeonatos esportivos, grandes eventos, shows e que estavam abandonados. Para a população em geral e os artistas da terra, essa é mais uma prova da valorização e respeito do governo Gladson Cameli com a cultura cruzeirense”, enfatizou Nicolau Júnior.

O presidente da Aleac parabenizou a população cruzeirense pelos 116 anos do município e aproveitou o momento para agradecer ao governador pelo trabalho realizado frente à pandemia no Estado. “Sabemos que vivemos um momento difícil, mas, o importante é que as coisas estão melhorando. Não poderia deixar de agradecer o empenho do governador Gladson Cameli que trabalhou incansavelmente para garantir a saúde da população. E ao prefeito Clodoaldo Rodrigues que também não tem medido esforços para fazer um bom trabalho na cidade”, frisou o parlamentar.

Na ocasião, o governador também realizou a entrega de uma frota de 20 ônibus escolares. Veículos que vão beneficiar vários alunos da zona rural de Cruzeiro do Sul. Gladson Cameli anunciou ainda investimentos no município para a área da saúde, com a implantação de um trabalho de quimioterapia, a compra de ressonância, e tomógrafo, para que as pessoas não saiam mais do município para ter que fazer tratamento fora do estado.

Em seu discurso, o governador destacou que esse é um tempo de união e reflexões para juntos vencer os próximos desafios e entregar a Cruzeiro do Sul um trabalho importante de gere crescimento da região. O gestor revelou ainda ter cerca de R$ 100 milhões para investimentos este ano em todo o Acre, principalmente no setor de saúde.

“Vamos investir não apenas na regional do Juruá, mas do Alto e Baixo Acre. Porque nosso trabalho é amenizar a dor da população. Teremos a OCA de Cruzeiro do Sul, que está com as obras em fase final. Tudo isso nos anima em saber que temos uma grande motivação para melhorar a vida das pessoas”, destacou Gladson Cameli.

O prefeito Clodoaldo Rodrigues participou do evento, e também comemorou os benefícios recebidos. O gestor frisou que a união entre estado e município é fundamental para um melhor desenvolvimento da cidade.

“Agradecemos muito pelos investimentos que estão sendo realizados pelo governo do estado, nesta parte estrutural, de revitalização de espaços tão importantes como esses. Precisamos ter esse olhar diferenciado, de valorização cultural e esportiva, oferecendo espaços de qualidade para nossos jovens”, disse o prefeito.

A inauguração do Teatro dos Náuas que estava marcada para acontecer às 19:00h, foi cancelada devido à forte chuva que caiu sobre a cidade.

A entrega do prédio totalmente revitalizado que encerraria a programação de comemorações de aniversário de Cruzeiro do Sul, foi remarcada para a próxima quinta-feira (1).