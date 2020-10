Minoru Kinpara lidera pesquisa estimulada para prefeito de Rio Branco; Socorro Neri lidera espontânea

A pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Rio Branco realizada pelo Instituto Realtime BigData e divulgada pela TV Gazeta, nesta terça-feira (29), apontou que Minoru Kinpara (PSDB) é o primeiro colocado na pesquisa estimulada.

Com 23% dos votos, o professor Kinpara lidera a pesquisa, seguido da atual prefeita da capital, Socorro Neri (PSB), que aparece com 20% das intenções de votos. Em terceiro aparece Roberto Duarte (MDB), com 16%.

Em seguida, a pesquisa mostra que Tião Bocalom obteve 9% das intenções de voto, Daniel Zen (PT), 3%, Jamyl Asfury (PSC) 2% e Jarbas Soster (DC) 1%.

A pesquisa espontânea, no entanto, mostra Socorro Neri com a maior parte da intenção de votos. Ela aparece com 14% dos votos, seguido de Minoru Kinpara, que obteve 11%. Roberto Duarte e Tião Bocalom aparecerem com 4% cada.

A pesquisa mostra ainda que, na votação espontânea, o grupo de pessoas que não souberam, não opinaram ou votariam em branco, ou nulo somam, juntos, 63% do eleitorado de Rio Branco.

O Realtime BigData ouviu 800 pessoas entre os dias 23 a 25 de setembro.