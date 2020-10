Faccionados “comemoram” morte de suposto líder de facção rival em Rio Branco

Uma queima de fogos chamou a atenção de moradores de diversos bairros de Rio Branco, durante a noite desta segunda-feira (28).

Um policial, que pediu para não ser identificado, disse que a queima de fogos foi realizada pela facção Bonde dos 13, em comemoração a morte de Deniscley Borges dos Santos, conhecido como Nin, apontado como suposto líder da organização criminosa Comando Vermelho.

Deniscley havia saído do presídio há cerca de oito dias para cumprir regime semiaberto. Monitorado por tornozeleira, ele acabou sendo morto com nove tiros na noite de domingo (27), na rua Padre Antônio, no Conjunto Novo Horizonte, na capital.

Ele estava sentado em uma cadeira na área da residência da própria mãe, quando homens que estavam em um carro de cor preto efetuaram 15 tiros contra a vítima. Nove disparos acertaram Deniscley, que não resistiu e morreu antes de ser socorrido.

A polícia descobriu que membros do B13 consideravam que Nin exercia um grande poder dentro do Comando Vermelho, e mesmo saindo há pouco dias do presídio Francisco de Oliveira Conde, ele já estaria de volta ao comando da facção no Conjunto Novo Horizonte. A morte de Deniscley chegou ser considerada como “um troféu” para a facção rival.