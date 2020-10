Com salários de até R$ 16,8 mil, 99 concursos estão abertos por todo o país

Ao menos 99 concursos públicos estão com inscrições abertas no território nacional. São 7.646 vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários até R$ 16,8 mil.

Como forma de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura Municipal de Piranga, em Minas Gerais, está com processo seletivo simplificado para profissionais de saúde e é a seleção com a remuneração mais alta da lista. O médico receberá do município R$ 16.837,46 mensais.

Além dessa única vaga, o órgão recruta três outros funcionários da área da saúde, com formações no ensino médio e superior. As inscrições do processo seletivo público simplificado vão até esta quarta-feira (30/9).