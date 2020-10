Bandidos sequestram motorista de aplicativo, batem carro ao tentar fugir da PM e são detidos

Um motorista do aplicativo foi vítima de sequestro na tarde desta terça-feira (29), em Rio Branco. O homem só foi liberado após os bandidos se envolverem em um acidente no bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral. Na ação, Ravellis Rodrigues de Andrade, 20 anos, e Vitor de Souza Tavares, 18, foram presos e um adolescente de 16 anos foi apreendido.

Segundo informações da polícia, o profissional foi atender uma chamada do aplicativo na rua Ary Rodrigues, no bairro do Aeroporto Velho. Dois homens entraram no carro e pediram ao motorista que fosse ao bairro Bahia Nova, onde mais um comparsa estava esperando. No local, o motorista foi rendido pelo trio e colocado no porta-malas.

Uma guarnição da Força Tática do 1° Batalhão estava passando pelo local e fez um acompanhamento ao veículo. Os bandidos aceleraram o carro e entraram na rua da Hosana Carneiro, no João Eduardo 2, mas perderam a direção e bateram no muro de uma residência. Após a colisão, os PMs conseguiram deter o trio e resgataram o motorista de aplicativo.

Durante a revista foi encontrada uma escopeta calibre 16 com um cartucho intacto, uma munição 22 e um simulacro. Os criminosos, segundo a polícia, são membros de uma facção e iriam utilizar o carro e as armas para procurar e executar rivais.

Diante dos fatos, os dois maiores receberam voz de prisão e o menor de apreensão, e foram conduzidos juntamente com as armas, veículo e o profissional para a Delegacia de Flagrantes, para a tomada das medidas cabíveis.