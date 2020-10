Avante aposta na juventude de Alexandre Thomazini para vaga de vereador

O Avante, partido com candidatura própria a prefeito em Rio Branco, tem apresentado uma chapa atrativa para a Câmara de Vereadores de Rio Branco. Entre as apostas do Avante está o jovem farmacêutico Alexandre Thomazini que disputa uma das vagas de vereador pela capital.

Alexandre tem um histórico de serviços sociais prestados à população mais carente, sempre apoiando causas de largo alcance social. Ele afirma que vê na ajuda mútua e em um parlamento sólido a saída para as crises enfrentadas.

“Eu aprendi desde cedo que a solidariedade é uma importante ferramenta, sempre apoiei muitas causas sociais. Acredito também em uma cidade mais organizada e com parlamento atuante como forma de melhorar a vida das pessoas”, diz.

Thomazini diz que decidiu ser candidato a vereador por acreditar que os cidadãos buscam por renovação, mudança e representação responsável.

“Precisamos de pessoas capacitadas e preparadas que realmente queiram trabalhar pelo povo e para o povo”, diz.

Alexandre Thomazini, que conhece de perto a realidade das periferias de Rio Branco, diz que pretende ter seu mandato pautado em um diálogo de canal aberto permanente com as pessoas.

“Só podemos legislar atendendo o que as pessoas anseiam se realmente ouvirmos atentamente as pessoas, por isso estou sempre ouvindo a população nas ruas, nos bairros, nas periferias, nas empresas, e buscar junto à comunidade ver como fazer para melhorar a vida das pessoas e atender ao anseio de todos”, diz.