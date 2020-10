Após ser ferido com 5 tiros, monitorado é socorrido por pastor evangélico no Santa Inês

O monitorado por tornozeleira eletrônica Eliandro de Souza Lima, 31 anos, foi atingido por cinco tiros, na tarde desta terça-feira (29), na rua Edmundo Pinto, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um grupo de criminosos em um carro de cor branco estava esperando Eliandro sair de casa. Quando a vítima saiu da própria residência, os bandidos começaram a atirar contra o monitorado, que foi atingido e ainda correu até a parte de trás de um apartamento para se proteger. Em seguida, os bandidos fugiram do local.

Um pastor evangélico que é vizinho da vítima rapidamente colocou Eliandro dentro de um carro e levou ao pronto-socorro de Rio Branco. No caminho, a ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) interceptou o veículo, realizou os primeiros atendimentos e seguiu levando a vítima até o hospital.

Segundo um médico que atendeu Eliandro, a vítima foi ferido por cinco tiros, sendo um na face com saída atrás da cabeça, um na perna direita, dois nos peitos e um nas nádegas. O estado de saúde dele é grave.

Policiais militares tentaram procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado. A polícia informou que a motivação do crime seria a guerra entre as facções criminosas.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará a cargo das investigações do caso.