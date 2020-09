Indireta para Luísa Sonza? Whindersson Nunes lança música sobre traição

“Fui pra casa às sete / Quando entrei na porta / Cheiro de Malbec / E no meu sofá, ah (Yeah) / Uma cueca bege (Yeah) / Quando entrei no quarto (Yeah) / Tava o cafajeste / Marivalda, tu tem noção do que tu fez? / Vocês dois na cama que eu parcelei em dez ves”, diz a letra da música.

Um pouco antes, um post de Whindersson já tinha virado assunto entre os internautas. Após Vitão se contradizer a respeito de como conheceu Luísa, o comediante escreveu: “Nem se convencendo da própria mentira você consegue contar ela duas vezes iguais”.