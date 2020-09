Homens são presos após realizarem tiroteios em Cruzeiro do Sul

Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo e disparos em via pública, na noite de sábado (26), no bairro João Alves, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Policiais militares receberam a informação que os dois homens, que fazem parte de uma organização criminosa, estavam realizando disparos de forma aleatória nas ruas do bairro João Alves.

De posse das informações, uma guarnição do 6° Batalhão se deslocou até o local para verificar a denúncia. Ao chegar no local e colher maia informações, a PM chegou até a uma oficina onde os bandidos estavam se escondendo. No estabelecimento, os PMs encontraram a dupla em posse de um revólver calibre 38, com uma munição intacta e cinco já deflagradas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados, que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, com a arma e as munições, para serem tomadas as devidas providências.