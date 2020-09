Eleição para prefeito de Rio Branco mostra racha no conjunto de partidos que elegeu Gladson governador

Diferente daquilo que alguns aliados defendem, o governador Gladson Cameli não conseguiu reunir em uma só chapa para a Prefeitura de Rio Branco, o conjunto de partidos que o ajudou na sua eleição para o governo do Acre em 2018, principalmente as grandes siglas, como PSDB, MDB e o próprio Progressistas. Todos têm candidatura própria à Prefeitura de Rio Branco.

Gladson foi eleito pela Coligação Progressistas/ MDB / PSDB / DEM / PSD / PTB / PMN / SOLIDARIEDADE / PTC / PR / PPS. Apenas o DEM, de Alan Rick; o Solidariedade, de Vanda Milani; e o PTC atenderam ao chamado de Cameli e vão apoiar Socorro Neri, que tem ao seu lado além desses três, mais cinco partidos: PSB / PODE / PROS / PDT / PV. Juntos, formam a coligação “União por Rio Branco”.

O MDB aceitou o desafio e lançou Roberto Duarte pela coligação “Coragem para Mudar”. Ele tem como vice, a ex-deputada federal Antônia Lúcia Câmara. MDB, Republicanos, PTB e PL apoiam Roberto e Antônia Lúcia.

O PP não se submeteu à vontade de Cameli e vai seguir com Tião Bocalom e Marfisa Galvão (PSD). Não teve jeito, Bocalom aposta mais uma vez na coligação “Produzir para Empregar” para chegar a ser prefeito. Bocalom e Marfisa têm dois padrinhos fortes, os senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes.

Nos últimos 20 anos não houve um racha tão claro e evidente entre o chefe do Executivo e seu vice. A eleição para prefeito de Rio Branco comprova isso. Major Rocha (PSDB) aposta no professor Minoru Kinpara (PSDB) para conquistar a Prefeitura. De vice, ele lançou o empresário Celestino Bento (PSL). O nome da coligação é parecido com o de Socorro Neri. Nada muito distante: “Unidos por uma Rio Branco Melhor”. O Cidadania fecha o triângulo partidário.

Jarbas Soster (AVANTE) e Afonso Fernandes (DC) juntaram forças com o PMB, Patriota e o PMN, este último compôs a coligação que elegeu Gladson governador.

O ex-deputado estadual Jamyl Asfury, do PSC, vai disputar a Prefeitura sem alianças.

E, bem à esquerda, o Partido dos Trabalhadores lançou Daniel Zen. A coligação “Rio Branco Mais Feliz” vai contar com o apoio do PSOL e do PCdoB. Todos estes partidos, com exceção do PSOL, conduziram Marcus Alexandre e Socorro Neri, em 2016, à Prefeitura, com 87.818 votos, ou seja, 49,23% dos votos válidos