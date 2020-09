Com 2.958 registros, Acre tem aumento de 28% no número de candidatos para Eleições 2020

O Acre tem 2.958 mil candidatos inscritos na Justiça Eleitoral para as Eleições 2020. Os números têm como base os pedidos de registro de candidatura computados até às 19h desse sábado (26).

O total de inscritos este ano é 28% maior que o número registrado nas eleições passadas, em 2016, quando o estado teve 2.310 inscritos.

A Justiça Eleitoral ainda vai julgar cada caso e também pode haver desistências. Solicitações que não tenham sido feitas por meio digital também têm um prazo de até 48 horas para entrar no sistema, ou seja, os números podem aumentar.

O Brasil bateu recorde de registros de candidaturas este ano. São mais de 517.786 solicitações, segundo atualização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No Acre, são 88 candidatos inscritos ao cargo de prefeito e 88 a vice. Já o total de vereadores que pretendem disputar as Eleições 2020 é de 2.782.

A capital Rio Branco tem sete candidatos que vão disputar ao cargo de prefeito. O G1 fez um levantamento do patrimônio dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco, que varia de R$ 350 mil a mais de R$ 6 milhões.

Já sobre o número de candidatos a vereador, a capital acreana tem 536 inscrições. Em 2016, esse número era de 304 candidatos, um aumento de mais de 76% de registros.

Recorde nas capitais

O recorde de candidatos em 2020 era previsto uma vez que, considerando a atas das convenções partidárias, as capitais registravam 24.133 candidatos a vereador aprovados pelos partidos. O número de candidatos ainda pode mudar, já que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o registro das candidaturas e pode haver desistências.

O número mais alto de candidaturas até então tinha sido registrado em 2016, com 18.934 candidatos a vereador nas 26 capitais. Se confirmados todos os candidatos de 2020, o aumento será de 27% e estas eleições terão o maior número dos últimos 20 anos. As informações das eleições municipais anteriores são do repositório de dados do TSE.