ROTAM apreende drogas e munições no 2º distrito da Capital 

Uma guarnição das Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM/BOPE) apreendeu, na noite desta quinta-feira, 24 de setembro, no bairro Cidade Nova, região do 2º distrito da capital, um quilo de cocaína e quarenta e quatro munições (44) de variados calibres. Uma mulher, de 40 anos, foi presa no local.

Os Militares realizavam patrulhamento na Rua Pôr do Sol, quando alguns cidadãos, ao notarem a presença policial, se evadiram, sendo possível realizar a abordagem a uma mulher. Com ela foi encontrado uma pedra de oxidado de cocaína pesando um quilo e 44 munições.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.