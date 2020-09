Pressionado por Bolsonaro, DNIT acelera trabalhos, mas não tem data para entregar Ponte do Madeira

Os funcionários da empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para concluir a obra de construção da ponte sobre o Rio Madeira seguem trabalhando na parte final da ponte, as cabeceiras.

Uma imagem divulgada pelo DNIT na sexta-feira (25) mostra que os trabalhadores estão trabalhando na última cabeceira da ponte.

Na manhã de quinta-feira (24), o presidente da república Jair Messias Bolsonaro garantiu que a ponte sobre o Rio Madeira será inaugurada em dezembro e que ele e sua comitiva irá participar da inauguração cujo a data ainda será definida.

O DNIT ainda não encaminhou à equipe governamental a resposta com o prazo exato para a entrega da obra.

Caso atrase, a ponte poderá ser entregue somente em 2021.

Bolsonaro enfatizou a importância da obra que liga o Acre por terra com o restante do país. “Temos uma ponte em Rondônia que será de extrema utilidade, em especial, para o comércio do Acre e o cronograma está mantido. Se Deus quiser, no final desse ano, agora em dezembro inauguraremos”, disse o presidente.