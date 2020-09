Polícia Civil prende principal suspeito de matar mulher no bairro Eldorado

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP). cumpriu mandado de prisão contra o principal suspeito de assassinar a jovem Rosiane Martins. O crime aconteceu no último dia 6.

A jovem Roseane Martins Cavalcante, de 26 anos, foi achada morta dentro de uma cisterna na Travessa JK, nobairro Eldorado, em Rio Branco. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre foi acionada pela Polícia Civil para ajudar na remoção do cadáver.

As primeiras investigações foram realizadas ainda no local do crime, sendo possível coletar vários elementos que demonstravam como os fatos aconteceram. Com o andamento das investigações foi possível identificar o principal suspeito pela prática do crime.

Na manhã de hoje, Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) lograram êxito em cumprir dois mandados de buscas e prisão expedidos pela Justiça Acreana contra o investigado. A operação ocorreu no Bairro Tancredo Neves/Jarbas Passarinho, onde vários objetos da vítima que sumiram após o crime foram encontrados.

Após os trabalhos da Polícia Judiciária, o investigado ficará a disposição da justiça para responder pelo crime de Homicídio qualificado.