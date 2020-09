Motociclista fica ferido após colidir com carro no bairro Estação Experimental

O motociclista Carmilson Tenoro Guimarães, 30 anos, foi vítima de uma acidente na tarde deste sábado (26), próximo à Delegacia de Flagrantes, na Avenida Ceará, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a vítima colidiu com um carro no cruzamento entre a avenida e rua Omar Sabino. Na colisão, o motociclista desmaiou. O motorista do carro permaneceu no local e prestou socorro a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. O homem sofreu trauma no abdômen e tórax, e uma fratura no pé direito.

A motocicleta da vítima foi levada ao pátio do Detran após o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) realizar os procedimentos no local juntamente com a perícia criminal.