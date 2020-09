Grupo Tático encerra festa regada a drogas e bebida em casa de monitorada e encontra foragido acusado por homicídios

Após denúncias de perturbação do sossego, o Grupo Tático da Polícia Militar de Tarauacá atendeu uma ocorrência na manhã deste sábado, 26, no Bairro Triângulo, onde encerrou uma festa regada a drogas e bebida, que ocorria na casa de uma monitorada . No local foram presas seis pessoas e apreendido um menor. Durante as buscas na casa dos acusados, o Grupo Tático e a Polícia Penal identificaram um foragido da justiça, acusado por homicídios em série cometidos em Feijó.

A policia já tinha ido na casa da denunciada e solicitado para reduzir o volume do som, mas após a saída dos policiais do local os acusados voltaram a perturbar os vizinhos com som em volume alto, sendo necessário o retorno da guarnição.

Durante a vistoria na residência os policiais encontraram trouxinhas de pasta base de cocaína, apreenderam a caixa de som e bebidas que estavam no local. Durante a averiguação, a PM contatou que o acusado David Batista da Costa tinha uma mandado de prisão em aberto, sendo acusado por vários crimes cometidos em Feijó.